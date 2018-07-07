Погоду в Москве назвали потенциально опасной из-за сильного ветра 

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице в субботу, 7 июля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики предупредили москвичей об интенсивных дождях, которые пройдут в городе вечером 7 июля и принесут до 10% месячной нормы осадков.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, из-за осадков и сильного ветра в Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Кроме того, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространяется также и на другие регионы, граничащие с Московской областью, а в Тамбовской и Воронежской областях погодный уровень повышен до «оранжевого» из-за высокой вероятности возникновения пожаров.