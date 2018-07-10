Уровень воды в разлившейся реке Чита начал падать

ЧИТА, 10 июля. / ТАСС /. Уровень воды в реке Чита, которая во вторник подтопила значительную часть столицы Забайкальского края , начал медленно падать. При этом синоптики прогнозируют, что с 11 по 16 июля в регионе продолжатся дожди, в том числе сильные, сообщила во вторник начальник регионального гидрометцентра Ольга Ляшко на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

"Мы считаем, что пик паводка на реке Чита пройден. До 12:00 (06:00 мск) уровень воды в реке держался на отметке в 405 сантиметров, затем начал медленно падать, и к 16:00 (10:00 мск) составил 402 сантиметра. 11-12 июля мы прогнозируем в регионе дожди, местами сильные, 13-14 июля — умеренные дожди, и, по предварительному прогнозу, 16 июля — опять сильные дожди", — сказала Ляшко. Синоптик добавила, что, несмотря на осадки, резкое повышение воды в реке Чита не ожидается.

При этом, по ее словам, уровень воды растет в реке Ингода — более крупной реки, у места впадения в которую реки Чита и находится краевая столица. «Уровень воды в Ингоде в 16:00 (10:00 мск) составлял 313 сантиметров, и он медленно растет из-за реки Чита, воды которой впадают в эту реку. Завтра-послезавтра мы предполагаем рост уровня воды в Ингоде на 50 сантиметров, в зоне риска окажутся пригородные поселки Антипиха, Песчанка и Атамановка », — добавила Ляшко.

Ранее во вторник синоптики объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления сел Сретенского и Каларского районов Забайкальского края при разливе рек Шилка и Витим . Специалисты отмечают, что уровень в ближайшие двое суток уровень воды в Шилке в районе Сретенска повысится на 60-80 см, и подтоплению могут подвергнутся сельхозугодия, села Усть-Карск , Старолончаково, Нижние Куларки. На севере Забайкалья Витим может подтопить села Неляты, Усть-Муя и Муя.

Паводки в Забайкалье

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. Восьмого июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В регионе повреждены и разрушены 25 мостов, размыты дороги.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек, а 1,2 тыс. жителей города остались без электроснабжения. Вода также подтопила 35 домов в городе Нерчинск.