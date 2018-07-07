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Срочно: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Тиба
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Срочно: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Тиба 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Токио, 7 июля /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в  субботу в 20:23 по местному времени в префектуре Тиба на востоке
Японии. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
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