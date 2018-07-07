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Пассажиры «Северного ветра» вылетели в Грецию из Петербурга, спустя 11 часов
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Пассажиры «Северного ветра» вылетели в Грецию из Петербурга, спустя 11 часов 

Пятый канал 7 июля 2018
Самолет авиакомпании «Северный ветер» вылетел в субботу, 7 июля, из аэропорта Пулково после одиннадцатичасового ожидания. Согласно данным online-табло воздушной гавани, рейс №4 1605 покинул Санкт-Петербург в 11.40.
Как сообщал ранее Пятый канал, вылет туристов был назначен еще на 00:20 субботы, однако он был отменен. По предварительной версии, причиной задержки стала поломка. Конкретной информации о том, что именно могло сломаться у самолета пока не поступало.
В свою очередь, заложниками ситуации стали и около 400 туристов, которые уже завершили свой отпуск в греческом Ираклионе. О том, как они провели томительную ночь в аэропорту туристического города рассказал один из отдыхающих там россиян.
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