Ещё
Мощные ливни продолжают свой натиск в различных регионах Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мощные ливни продолжают свой натиск в различных регионах Китая 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Пекин, 7 июля /Синьхуа/ — Мощные дожди, обрушившиеся на несколько провинций Китая на этой неделе, затронули десятки тысяч людей и стали причиной колоссального экономического ущерба.
Сильные ливни со среды и последовавшие наводнения затронули 250 тыс. человек в восточнокитайской провинции Аньхой.
Наводнениями уничтожены 12 тыс. га посевов и около 400 домов, нанесенный ущерб оценивается в 128 млн юаней /19 млн долл. США/.
В соседней с пров. Аньхой провинции Цзянси проливные дожди, обрушившиеся ночью в четверг, привели к эвакуации 16 тыс. жителей городов Цзиндэчжэн и Шанжао.
Оползень, вызванный проливными дождями, ранним утром в пятницу завалил участок железнодорожной магистрали в городе Чунцин на юго-западе Китая. В результате было нарушено движение более 12 ж/д составов.
Метеослужба провинции Сычуань предупредила о сходе горных селевых потоков, которые могут затронуть 100 тыс. человек.
В центральнокитайской провинции Хунань в четверг вечером было эвакуировано около 1500 человек и опубликовано предупреждение о наводнении.
По прогнозу, ливни продолжатся до выходных. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Взрыв на востоке Афганистана привел к ранениям 9 мирных жителей Президент Грузии отдал приказ об использовании военных для реагирования на чрезвычайную ситуацию Официальный представитель ООН призывает к совершенствованию управления рисками стихийных бедствий во всем мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение