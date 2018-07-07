Мощные ливни продолжают свой натиск в различных регионах Китая

Пекин, 7 июля / Синьхуа / — Мощные дожди, обрушившиеся на несколько провинций Китая на этой неделе, затронули десятки тысяч людей и стали причиной колоссального экономического ущерба.

Сильные ливни со среды и последовавшие наводнения затронули 250 тыс. человек в восточнокитайской провинции Аньхой.

Наводнениями уничтожены 12 тыс. га посевов и около 400 домов, нанесенный ущерб оценивается в 128 млн юаней /19 млн долл. США /.

В соседней с пров. Аньхой провинции Цзянси проливные дожди, обрушившиеся ночью в четверг, привели к эвакуации 16 тыс. жителей городов Цзиндэчжэн и Шанжао.

Оползень, вызванный проливными дождями, ранним утром в пятницу завалил участок железнодорожной магистрали в городе Чунцин на юго-западе Китая. В результате было нарушено движение более 12 ж/д составов.

Метеослужба провинции Сычуань предупредила о сходе горных селевых потоков, которые могут затронуть 100 тыс. человек.

В центральнокитайской провинции Хунань в четверг вечером было эвакуировано около 1500 человек и опубликовано предупреждение о наводнении.

По прогнозу, ливни продолжатся до выходных. -0-