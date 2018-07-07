Несколько российских регионов приходят в себя после мощных ливней 

После вчерашнего ливня в Сочи сегодня в Гидрометцентре обещают, что будет облачно, но без осадков. Днем 27 градусов тепла. К вечеру станет немного прохладнее. Вода с улиц большей частью уже ушла. Накануне за час выпала треть месячной нормы осадков. Но стадион «Фишт» грозовой фронт обошел стороной. Газон не пострадал. Этот же самый циклон обрушился накануне на Ставрополье. Там потоки воды переворачивали автомобили. В нескольких районах люди остались без света. Подтоплен газопровод, снабжение пришлось отключить в домах почти двух тысяч человек. Борются с последствиями ливней и в Кабардино-Балкарии. Там в круглосуточном режиме восстанавливают размытые мосты и дорогу, которая ведет к Эльбрусу, где сейчас находятся порядка четырех тысяч туристов. Движение по одной полосе уже открыто.