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Французские следователи установили причину крушения самолета компании Еgypt Air
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Французские следователи установили причину крушения самолета компании Еgypt Air 

Авторадио 7 июля 2018
Они считают, что к трагедии, вероятно, привел пожар в кабине экипажа. После расшифровки бортовых самописцев выяснилось, что пламя быстро распространилось по всему самолету. Выводы французских следователей противоречат заявлениям египетских властей о том, что на останках жертв были найдены взрывчатые вещества. Каир называл возможной причиной катастрофы теракт. Самолет разбился весной 2016 года. Борт направлялся из Парижа в Каир. В результате крушения погибли все 66 человек, которые находились на борту. Сигналов бедствия от экипажа перед катастрофой не поступало.
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