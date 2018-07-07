В провинции Цзянси в Китае ливни нанесли ущерб на сумму более $60 миллионов

В восточной китайской провинции Цзянси за последние несколько дней сильные дожди нанесли этому региону экономический ущерб на сумму более 400 миллионов юаней (около 60,6 миллиона долларов). Такие данные сообщает агентство Xinhua , ссылаясь на информацию местного Штаба по борьбе с наводнениями и засухами.

В 24 уездах, городах и районах провинции из-за ливней нарушена нормальная жизнь более 300 тысяч человек. Местным властям пришлось эвакуировать из затопленных населенных пунктов более 19 тысяч человек, передает ТАСС

По предварительным данным, в городе Фучжоу погиб один человек — его вместе с сельскохозяйственной машиной смыло с дороги в реку. Именно в этом городе зафиксирован самый высокий уровень осадков, выпавших за последние несколько дней, — 139,2 миллиметра.

Нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 28 тысяч гектаров, разрушено более 90 жилых строений. В настоящее время наиболее серьезная ситуация сложилась в городах Интань, Ичунь, Наньчан, Фучжоу, Цзиань, Цзиндэчжэнь и Цзюцзян. По прогнозам метеорологов, улучшение погоды и уменьшение осадков наступят 8 июля.