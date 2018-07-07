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Из-за лесных пожаров в Сан-Диего введен режим ЧС
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Из-за лесных пожаров в Сан-Диего введен режим ЧС 

Российская Газета 7 июля 2018
Фото: Российская Газета
В американском Сан-Диего в пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял губернатор Калифорнии Джерри Браун. Причина — лесные пожары.
В округе уже сгорели несколько домов, закрыты многие дороги. Огонь угрожает объектам инфраструктуры и населенным пунктам. ТАСС напоминает, что из-за жаркой и сухой погоды лес горит на западе США. Эвакуация людей проводилась в штатах Колорадо, Вайоминг и Калифорния.
Синоптики дают неутешительный прогноз — жаркая погода и сильный ветер сохранятся до конца июля.
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