Из-за лесных пожаров в Сан-Диего введен режим ЧС 

В американском Сан-Диего в пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял губернатор Калифорнии Джерри Браун. Причина — лесные пожары.
В округе уже сгорели несколько домов, закрыты многие дороги. Огонь угрожает объектам инфраструктуры и населенным пунктам. ТАСС напоминает, что из-за жаркой и сухой погоды лес горит на западе США. Эвакуация людей проводилась в штатах Колорадо, Вайоминг и Калифорния.
Синоптики дают неутешительный прогноз — жаркая погода и сильный ветер сохранятся до конца июля.