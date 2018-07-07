Чрезвычайное положение объявлено в Сан-Диего для борьбы с пожаром

Стихия уничтожила дома, угрожала еще большему количеству домов и стала причиной эвакуации жителей, заявил Дж. Браун, добавив, что «пожар также заставил закрыть дороги и поставил объекты инфраструктуры под угрозу на продолжительное время».

По словам губернатора, «высокие температуры, низкая влажность и неустойчивые ветры в дальнейшем содействовали распространению пламени».

Согласно данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, возгорание затронуло территорию площадью 400 га /около 1,6 кв. км/. —0—