Ещё
Чрезвычайное положение объявлено в Сан-Диего для борьбы с пожаром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чрезвычайное положение объявлено в Сан-Диего для борьбы с пожаром 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Лос-Анджелес, 6 июля /Синьхуа/ — Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун в пятницу объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Диего из-за быстро распространяющегося пожара.
Стихия уничтожила дома, угрожала еще большему количеству домов и стала причиной эвакуации жителей, заявил Дж. Браун, добавив, что «пожар также заставил закрыть дороги и поставил объекты инфраструктуры под угрозу на продолжительное время».
По словам губернатора, «высокие температуры, низкая влажность и неустойчивые ветры в дальнейшем содействовали распространению пламени».
Согласно данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, возгорание затронуло территорию площадью 400 га /около 1,6 кв. км/. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
На Пхукете созданы центры для приема родственников китайских туристов, вовлеченных в инцидент с крушением экскурсионных катеров Официальный представитель ООН призывает к совершенствованию управления рисками стихийных бедствий во всем мире Произошло повторное извержение вулкана Агунг в Индонезии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение