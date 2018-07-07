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На юге Китая продолжаются проливные дожди
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На юге Китая продолжаются проливные дожди 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.
6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.
7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.
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