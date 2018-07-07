На юге Китая продолжаются проливные дожди

Пекин, 6 июля / Синьхуа / — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая , 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Согласно прогнозу Центральной метеорологической станции Китая, 6-7 июля на юге страны местами будут продолжаться проливные дожди.

6 июля сильные или ливневые дожди пройдут на территории от восточной части юго-западного региона до центральной части региона правобережья Янцзы и восточной части региона междуречья Янцзы-Хуайхэ.

7 июля интенсивность осадков в южном регионе снизится, в отдельных районах южной части региона правобережья Янцзы и в восточной части юго-западного региона продолжатся сильные или ливневые дожди, местами возможны сильные ливни.