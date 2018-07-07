Сильные ливневые дожди стали причиной множества аварий на Ставрополье

В Ставрапольском крае сильные ливневые дожди стали наводнения на улицах города, а также аварий на трассе Буденновск — Благодарный. Фотографии и видеозаписи разбушевавшейся стихии прислали «360» местные жители.

Ставрополье разбушевавшаяся стихия заставила местных жителей передвигаться по городу через огромные лужи, в то время как автобусы и автомобили просто «плавают» по дорогам.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

А на трассе Буденновск — Благодарный сильные дожди стали причиной множества дорожно-транспортных происшествий. На фотографиях видны не только поваленные деревья и затопленные дороги, но и перевернутые, а также столкнувшиеся друг с другом автомобили.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»