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Сильные ливневые дожди стали причиной множества аварий на Ставрополье
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Сильные ливневые дожди стали причиной множества аварий на Ставрополье 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В Ставрапольском крае сильные ливневые дожди стали наводнения на улицах города, а также аварий на трассе Буденновск — Благодарный. Фотографии и видеозаписи разбушевавшейся стихии прислали «360» местные жители.
В Ставрополье разбушевавшаяся стихия заставила местных жителей передвигаться по городу через огромные лужи, в то время как автобусы и автомобили просто «плавают» по дорогам.
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
А на трассе Буденновск — Благодарный сильные дожди стали причиной множества дорожно-транспортных происшествий. На фотографиях видны не только поваленные деревья и затопленные дороги, но и перевернутые, а также столкнувшиеся друг с другом автомобили.
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Мощный ливень, затопивший Сочи 6 июля, не повторится во время проведения матча Россия — Хорватия. об этом «360» сообщили синоптики. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода идет на улучшение и никаких аномальных погодных явлений 7 июля пока не предвидится. «Брызнут какие-то локальные дожди. Погода рабочая, катаклизмов не будет, камни с неба падать тоже не будут», — сказал Тишковец.
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