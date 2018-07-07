В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Берил»

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло объявил режим чрезвычайного положения из-за урагана «Берил». Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, решение Роселло связано с тем, что в настоящее время ураган приближается к Пуэрто-Рико.

Как отмечается, в Национальном центре США по предупреждению ураганов (NHC) считают, что когда ураган «Берил» дойдет до Пуэрто-Рико, он ослабнет до тропического шторма.

Ранее сообщалось, что сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм «Берил» усилился до урагана.

Как отмечалось, максимальная скорость ветра составила 128 км/ч.