При взрыве в Дейр-эз-Зор погибли почти два десятка человек 

Очередной теракт произошел в сирийском населенном пункте Эль— Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор: при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 18 человек. Количество раненных неизвестно.
По данным местного портала «Ан-Нашра», на который ссылается ТАСС, более половины погиб-ших — курдские бойцы из коалиции «Силы демократической Сирии» и их командир.
Боевики "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) постепенно теряют контроль над провинцией и сейчас террористы контролируют не более 3% территории.