Трое детей погибли на Украине из-за обрушения бетонной плиты

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Черниговской области трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты в недостроенном здании, передает ФАН.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу около 16.20 по московскому времени в поселке городского типа Нежин на улице Борзнянский путь.

"При неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребенка — 2004 и 2006 годов рождения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.