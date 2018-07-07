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Трое детей погибли на Украине из-за обрушения бетонной плиты
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Трое детей погибли на Украине из-за обрушения бетонной плиты 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Черниговской области трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты в недостроенном здании, передает ФАН.
Сообщается, что инцидент произошел в пятницу около 16.20 по московскому времени в поселке городского типа Нежин на улице Борзнянский путь.
"При неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребенка — 2004 и 2006 годов рождения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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