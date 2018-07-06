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Жителей Северного Кавказа предупредили о ливнях, грозах и селях
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Жителей Северного Кавказа предупредили о ливнях, грозах и селях 

«Это Кавказ» 6 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
На большей части Северного Кавказа в ближайшие два дня прогнозируются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. Экстренное предупреждение объявлено в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне.
Вечером 6 июля и в течение всего дня 7 июля в этих регионах местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 метров в секунду, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.
Из-за обильных осадков на реках возможно повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах могут сойти селевые потоки.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к подтоплениям низинных участков местности, не имеющих естественного стока воды, размыву дамб и подмыву опор мостов и ЛЭП, затруднению в работе транспорта, повреждениям кровли и остекления зданий, гибели сельхозкультур и повреждению садов. Кроме того, сильный ветер может повредить линии связи и электропередачи, повалить деревья и рекламные конструкции.
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