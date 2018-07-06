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Вода на дорогах в двух районах Ставрополья поднялась до опасного уровня
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Вода на дорогах в двух районах Ставрополья поднялась до опасного уровня 

АиФ Ставрополье 6 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Движение в Арзгирском и Благодарненском районе Ставрополья ограничили из-за затопления проезжей части непрекращающимися ливнями, сообщили STAV.AIF.RU в краевом ГИБДД.
Речь идёт об участках дорог «Светлоград-Благодарный-Буденновск» (106 километр, Благодарненский район) и «Буденновск — Арзгир» (с 34 по 63 километр, Арзгирский район).
Ограничения будут действовать, пока условия для движения транспорта не станут благоприятными. То есть до тех пор, пока уровень воды на проезжей части не опустится и не станет безопасным для автомобилистов.
Объехать закрытые участки можно по Туркменскому и Левокумскому районам.
ГИБДД призывает водителей без крайней необходимости не выезжать туда, где наблюдаются подтопления.
По данным синоптиков, дожди будут идти ещё неделю. Но не так интенсивно.
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