Ещё
Возможно ли сегодня повторение трагедии Крымска 2012 года?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возможно ли сегодня повторение трагедии Крымска 2012 года? 

АиФ — Юг 6 июля 2018
Фото: АиФ – Юг
Шесть лет назад, 6 июля в Крымске произошло наводнение, во время которого погибли больше ста человек.
«Наводнение на Кубани, произошедшее в 2012 году, — это стихийный коллапс, который был спровоцирован проливными дождями. Тогда за одни сутки вылилось 200 мм осадков, — объясняет руководитель раснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь. — Сравните, у нас в в Краснодаре в районе ул. Московской начинается затопление улиц при 30-40 мм. А тогда выпал объем воды в 5-6 раз больше. По российским меркам крымское бедствие — выдающееся. Можно ли быть готовым к катастрофе? Нет. На то она и катастрофа. Но действовать грамотно в сложившихся обстоятельствах можно и нужно. И тогда, в 2012 году служба МЧС предупредила о надвигающихся ливнях и возможных последствиях вовремя. Плохо сработали руководители в местной администрации, за что и получили заслуженные сроки. Если бы не их преступная халатность и не способность принять быстро единственно правильные решения, скорее всего, человеческих жертв было бы меньше.
Сегодня все службы в крае работают четко, идет постоянный мониторинг погоды, во всех районах систематически проверяется коллективная система оповещения по предупреждению паводковых явлений. Вы, и в Краснодаре, наверное, слышали не раз.
В муниципалитетах, там, где это действительно нужно, выставлены гидрологические автоматизированные посты гидрометеорогической службы на реках. При опасных повышениях уровня воды они отправляют сигналы либо в сам муниципалитет, либо в специальные службы районов.
Одно несомненно — крымская трагедия дала большой опыт всем нам. В крае очень много рек. И мы все время должны быть начеку».
АиФ — Юг: последние новости
В Сочи ищут отставшего от туристической группы 13-летнего мальчика В Новороссийске рядом с многоэтажным домом выгорел дотла автомобиль 3 июля в Адлерском районе Сочи потушили пожар на площади 300 кв м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться84
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение