Возможно ли сегодня повторение трагедии Крымска 2012 года?

Шесть лет назад, 6 июля в Крымске произошло наводнение, во время которого погибли больше ста человек.

«Наводнение на Кубани, произошедшее в 2012 году, — это стихийный коллапс, который был спровоцирован проливными дождями. Тогда за одни сутки вылилось 200 мм осадков, — объясняет руководитель раснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь. — Сравните, у нас в в Краснодаре в районе ул. Московской начинается затопление улиц при 30-40 мм. А тогда выпал объем воды в 5-6 раз больше. По российским меркам крымское бедствие — выдающееся. Можно ли быть готовым к катастрофе? Нет. На то она и катастрофа. Но действовать грамотно в сложившихся обстоятельствах можно и нужно. И тогда, в 2012 году служба МЧС предупредила о надвигающихся ливнях и возможных последствиях вовремя. Плохо сработали руководители в местной администрации, за что и получили заслуженные сроки. Если бы не их преступная халатность и не способность принять быстро единственно правильные решения, скорее всего, человеческих жертв было бы меньше.

Сегодня все службы в крае работают четко, идет постоянный мониторинг погоды, во всех районах систематически проверяется коллективная система оповещения по предупреждению паводковых явлений. Вы, и в Краснодаре, наверное, слышали не раз.

В муниципалитетах, там, где это действительно нужно, выставлены гидрологические автоматизированные посты гидрометеорогической службы на реках. При опасных повышениях уровня воды они отправляют сигналы либо в сам муниципалитет, либо в специальные службы районов.

Одно несомненно — крымская трагедия дала большой опыт всем нам. В крае очень много рек. И мы все время должны быть начеку».