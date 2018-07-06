Необитаемые острова, на которые не ступала нога человека

Каждый человек любит отдыхать в красивом, а лучше всего еще и в экзотичном месте. Но людей уже так много, что планета просто не способна предоставить всем нам такую возможность. Кроме того, люди имеют неприятную особенность относиться к окружающей красоте снисходительно. Горы мусора, стандартные отели, бар, чтобы было где выпить, прокат автомобилей, чтобы было чем оставлять масляные следы на чистейшем песке. Вот несколько еще сохранившихся в мире мест, куда нога человека-варвара еще не ступала.

Пирамида Болла

Эта высокая скала расположена между Австралией и Новой Зеландией . Пирамида является остатками вулкана, сформированного еще семь миллионов лет назад.

Атолл Пальмира

Атолл Пальмира находится между Гавайями и Американским Самоа . Целых пятьдесят небольших островков покрыты кокосовыми деревьями, сцеволой и пизонией.

Три-Айленд

Южно-Китайское море

Этот красивый остров необитаем, поскольку на него претендуют сразу три страны. В настоящее время Три-Айленд входит в состав провинции китайской провинции Хайнань, но Тайвань и Вьетнам также заявляют свои притязания на эту землю.

Првич

Этот остров можно найти в Адриатическом море. Размеры Првич не превышают пяти квадратных миль, на которых вольготно расположились несколько видов растений и птиц.

Девон-Айленд

Самый крупный необитаемый остров в мире. Именно здесь проходили испытания марсоходов — местный кратер Хаугтон показался ученым максимально похожим на марсианскую поверхность.

Остров Окуносима

Остров находится в непосредственной близости от берегов Японии, а населен он кроликами. Животные появились здесь не случайно: это потомки тех кроликов, которые являлись подопытными во время войны.

Остров Жако считается священной землей — вот, почему здесь никто не живет. Однако экскурсии проходят здесь постоянно и туристы могут на короткое время остановиться на острове лагерем.

Мальдивские острова

Из 1200 мальдивских островов около 1000 остаются необитаемыми. Эти острова, как правило, очень маленькие — всего в пару сотен метров в поперечнике.