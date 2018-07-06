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Необитаемые острова, на которые не ступала нога человека
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Необитаемые острова, на которые не ступала нога человека 

Don't Panic 6 июля 2018
Фото: Don't Panic
Каждый человек любит отдыхать в красивом, а лучше всего еще и в экзотичном месте. Но людей уже так много, что планета просто не способна предоставить всем нам такую возможность. Кроме того, люди имеют неприятную особенность относиться к окружающей красоте снисходительно. Горы мусора, стандартные отели, бар, чтобы было где выпить, прокат автомобилей, чтобы было чем оставлять масляные следы на чистейшем песке. Вот несколько еще сохранившихся в мире мест, куда нога человека-варвара еще не ступала.
Пирамида Болла
Австралия
Эта высокая скала расположена между Австралией и Новой Зеландией. Пирамида является остатками вулкана, сформированного еще семь миллионов лет назад.
Атолл Пальмира
Атолл Пальмира находится между Гавайями и Американским Самоа. Целых пятьдесят небольших островков покрыты кокосовыми деревьями, сцеволой и пизонией.
Три-Айленд
Южно-Китайское море
Этот красивый остров необитаем, поскольку на него претендуют сразу три страны. В настоящее время Три-Айленд входит в состав провинции китайской провинции Хайнань, но Тайвань и Вьетнам также заявляют свои притязания на эту землю.
Првич
Хорватия
Этот остров можно найти в Адриатическом море. Размеры Првич не превышают пяти квадратных миль, на которых вольготно расположились несколько видов растений и птиц.
Девон-Айленд
Канада
Самый крупный необитаемый остров в мире. Именно здесь проходили испытания марсоходов — местный кратер Хаугтон показался ученым максимально похожим на марсианскую поверхность.
Остров Окуносима
Япония
Остров находится в непосредственной близости от берегов Японии, а населен он кроликами. Животные появились здесь не случайно: это потомки тех кроликов, которые являлись подопытными во время войны.
Остров Жако считается священной землей — вот, почему здесь никто не живет. Однако экскурсии проходят здесь постоянно и туристы могут на короткое время остановиться на острове лагерем.
Мальдивские острова
Из 1200 мальдивских островов около 1000 остаются необитаемыми. Эти острова, как правило, очень маленькие — всего в пару сотен метров в поперечнике.
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