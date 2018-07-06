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Проливные дожди нарушили работу железнодорожного транспорта на юго-западе Китая
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Проливные дожди нарушили работу железнодорожного транспорта на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Чунцин, 6 июля /Синьхуа/ — Оползень, вызванный проливными дождями, ранним утром в пятницу завалил участок железнодорожной магистрали в городе Чунцин на юго-западе Китая. В результате было нарушено движение более 12 ж/д составов.
Во время оползня грязь и камни общим объемом 3000 куб.м. обрушились на участок железной дороги между уездами Пэншуй и Гаогу, сообщили в Чэндуском железнодорожном управлении.
Железнодорожные ведомства закрыли участок железной дороги, связывающей Чунцин и Хуайхуа, и направили рабочих для расчистки завала с целью восстановить движение.
По сообщению, три рейса были отменены, маршруты четырех поездов были сокращены и еще семь поездов опоздали.
Проливные дожди также обрушились на провинцию Цзянси на востоке Китая ночью в четверг. Вода затопила ряд низменных мест городских и сельских районов. 16311 человек в городах Цзиндэчжэнь и Шанжао были эвакуированы. -0-
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