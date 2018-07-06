Проливные дожди нарушили работу железнодорожного транспорта на юго-западе Китая

Чунцин , 6 июля / Синьхуа / — Оползень, вызванный проливными дождями, ранним утром в пятницу завалил участок железнодорожной магистрали в городе Чунцин на юго-западе Китая . В результате было нарушено движение более 12 ж/д составов.

Во время оползня грязь и камни общим объемом 3000 куб.м. обрушились на участок железной дороги между уездами Пэншуй и Гаогу, сообщили в Чэндуском железнодорожном управлении.

Железнодорожные ведомства закрыли участок железной дороги, связывающей Чунцин и Хуайхуа, и направили рабочих для расчистки завала с целью восстановить движение.

По сообщению, три рейса были отменены, маршруты четырех поездов были сокращены и еще семь поездов опоздали.

Проливные дожди также обрушились на провинцию Цзянси на востоке Китая ночью в четверг. Вода затопила ряд низменных мест городских и сельских районов. 16311 человек в городах Цзиндэчжэнь и Шанжао были эвакуированы. -0-