Новый международный аэропорт Пекина будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 г.

Пекин, 6 июля / Синьхуа / — Новый международный аэропорт в китайской столице будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая в пятницу на установочном собрании, состоявшемся на строительной площадке нового аэропорта и приуроченном к началу годового отсчета времени, оставшегося до приемки объекта.

По сообщению, новый аэропорт пройдет приемку 30 июня 2019 года и его эксплуатация начнется спустя три месяца — 30 сентября 2019 г.

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина, на стыке территорий пекинского района Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Он призван облегчить нагрузку переполненного международного аэропорта «Шоуду», расположенного в северо-восточном пригороде Пекина. -0-