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Новый международный аэропорт Пекина будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 г.
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Новый международный аэропорт Пекина будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 г. 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Новый международный аэропорт в китайской столице будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая в пятницу на установочном собрании, состоявшемся на строительной площадке нового аэропорта и приуроченном к началу годового отсчета времени, оставшегося до приемки объекта.
По сообщению, новый аэропорт пройдет приемку 30 июня 2019 года и его эксплуатация начнется спустя три месяца — 30 сентября 2019 г.
Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина, на стыке территорий пекинского района Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Он призван облегчить нагрузку переполненного международного аэропорта «Шоуду», расположенного в северо-восточном пригороде Пекина. -0-
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