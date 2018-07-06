Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в результате аварии в ТиНАО 12-летнего мальчика

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал 12-летнего мальчика, пострадавшего в результате ДТП в поселке дома отдыха «Вороново» в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел в Вороново, где произошло ДТП. По предварительной информации в поселке дома отдыха «Вороново» пострадал в результате ДТП подросток. С места происшествия экипаж эвакуировал пострадавшего мальчика 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы », — говорится в сообщении.

Как уточняется, в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.