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Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в результате аварии в ТиНАО 12-летнего мальчика
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Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в результате аварии в ТиНАО 12-летнего мальчика 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: Москва24
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал 12-летнего мальчика, пострадавшего в результате ДТП в поселке дома отдыха «Вороново» в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел в Вороново, где произошло ДТП. По предварительной информации в поселке дома отдыха «Вороново» пострадал в результате ДТП подросток. С места происшествия экипаж эвакуировал пострадавшего мальчика 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
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