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Режим повышенной готовности введен из-за затянувшихся ливней в Забайкальском крае
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Режим повышенной готовности введен из-за затянувшихся ливней в Забайкальском крае 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 7 июля. Власти Забайкальского края сообщили о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с обильными осадками и неблагоприятными погодными условиями.
Дожди уже около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. Накануне вечером в Чите начался ливень, который продолжается до сих пор. Ранее профессор Забайкальского госуниверситета, эколог Олег Корсун сообщал ТАСС, что дождливое лето может спровоцировать разлив рек.
"7 июля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности. Такое решение принято в связи с выпадением большого количества осадков, приведшим к повышению уровня воды в реках региона и возникновению паводковых явлений, а также неблагоприятной метеорологической обстановкой, характеризующейся сильным ветром", — сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.
Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности региона и главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю рекомендовано привести силы и средства в готовность к участию в аварийно-спасательных работах. Органам местного самоуправления рекомендовано подготовиться к возможной экстренной эвакуации населения и вывозу материальных ценностей из зон подтопления.
В регионе заранее обследуют мосты и укрепят их в случае необходимости.
Накануне, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю распространило предупреждение об ухудшении погоды. По информации метеорологов 7-9 июля на территории Забайкальского края ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, возможен град.
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