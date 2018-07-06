Наводнение в Сванети: река Ненскра вышла из берегов и затопила Чубери 

В высокогорном регионе Сванети река Ненскра вышла из берегов — в результате наводнения поселок Чубери оказался без дороги и электроэнергии. Смотрите на видео кадры с места ЧП Ситуация в поселке Чубери в грузинском высокогорном крае Сванети, оказавшемся в эпицентре наводнения после выхода из берегов реки Ненскра, остается сложной. Власти Грузии подключили к работам по ликвидации последствий наводнения в Сванети все соответствующие структуры. Разбушевавшаяся река повредила главную дорогу, ведущую в Чубери и разрушила пять мостов.