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Наводнение в Сванети: река Ненскра вышла из берегов и затопила Чубери
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Наводнение в Сванети: река Ненскра вышла из берегов и затопила Чубери 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В высокогорном регионе Сванети река Ненскра вышла из берегов — в результате наводнения поселок Чубери оказался без дороги и электроэнергии. Смотрите на видео кадры с места ЧП  Ситуация в поселке Чубери в грузинском высокогорном крае Сванети, оказавшемся в эпицентре наводнения после выхода из берегов реки Ненскра, остается сложной. Власти Грузии подключили к работам по ликвидации последствий наводнения в Сванети все соответствующие структуры. Разбушевавшаяся река повредила главную дорогу, ведущую в Чубери и разрушила пять мостов.
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