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В Находке вспыхнул пожар в жилом доме
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В Находке вспыхнул пожар в жилом доме 

АиФ-Владивосток 6 июля 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Ночью, 5 июля, в жилом доме, расположенном на улице Арсеньева, произошёл пожар.
Пожар был полностью ликвидирован уже через 20 минут. Общая площадь сгоревшей территории составила 9 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.
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