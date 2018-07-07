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Спасатели вывели туристов, застрявших в ущелье в Карачаево-Черкесии
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Спасатели вывели туристов, застрявших в ущелье в Карачаево-Черкесии 

Вести.Ru 7 июля 2018
В Карачаево-Черкесии спасатели вывели туристов, которые были заблокированы в горном ущелье. Самостоятельно спуститься вниз люди не смогли: паводком размыло мост, и группа оказались в ловушке.
Спасатели пробивались к туристам больше суток, скалы и поваленные деревья мешали сотрудникам МЧС добраться до ущелья быстрее. Туристы чувствуют себя хорошо, медицинская помощь никому не потребовалась, передает телеканал «Россия 24».
А в Приэльбрусье, где из-за сильных дождей поднялся уровень реки Баксан, продолжаются восстановительные работы. Подтоплены 12 участков федеральной автодороги, разрушены четыре моста. Дорожники отводят воду от проезжей части и восстанавливают асфальтовое покрытие. Угроза паводков в республике сохраняется. Ситуацию могут осложнить погодные условия, ожидаются дожди.
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