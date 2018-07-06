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С затопленных улиц Красноярска коммунальщики откачали 1200 кубометров воды
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С затопленных улиц Красноярска коммунальщики откачали 1200 кубометров воды 

АиФ Красноярск 6 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
После прошедших проливных дождей улицы краевой столицы превратились в настоящие реки. Поскольку ливневая канализация не справлялась с потоком дождевой воды, дорожно-коммунальные предприятия работали в режиме повышенной готовности.
На борьбу с водой была брошена специализированная техника, которая работала всех районах города. В зону ликвидации стихийного бедствия попали: пр. Мира, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. им. 78 Добровольческой бригады, Цементников и Грунтовая, пер. Медицинский. Спецтехника работала в районе КрасТЭЦ, ул. Маерчака, Семафорная, проезд ст. Злобино.
На сегодня последствия дождя практически ликвидированы.
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