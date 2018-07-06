С затопленных улиц Красноярска коммунальщики откачали 1200 кубометров воды

После прошедших проливных дождей улицы краевой столицы превратились в настоящие реки. Поскольку ливневая канализация не справлялась с потоком дождевой воды, дорожно-коммунальные предприятия работали в режиме повышенной готовности.

На борьбу с водой была брошена специализированная техника, которая работала всех районах города. В зону ликвидации стихийного бедствия попали: пр. Мира, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. им. 78 Добровольческой бригады, Цементников и Грунтовая, пер. Медицинский. Спецтехника работала в районе КрасТЭЦ, ул. Маерчака, Семафорная, проезд ст. Злобино.

На сегодня последствия дождя практически ликвидированы.