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В горах Сванетии ликвидируют последствия паводка
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В горах Сванетии ликвидируют последствия паводка 

Мир24 6 июля 2018
Второй день борются со стихией на северо-западе Грузии в горах Сванетии. Там из-за проливных дождей вышла из берегов река Ненскра. Размыты дороги и приусадебные участки, разрушены мосты и жилые дома, передает телеканал «МИР 24».
От внешнего мира отрезаны десятки населенных пунктов, нет электричества. Сейчас главная задача спасателей — расчистить русло от больших камней и поваленных деревьев, чтобы уровень воды в реке снизился. Пока все еще сохраняется опасность подтопления населенных пунктов — синоптики прогнозируют в горах проливные дожди.
Ликвидируют последствия сильнейшего паводка уже вторые сутки и в Кабардино-Балкарии. Вышедшая из берегов горная река размыла единственную дорогу, ведущую к Приэльбрусью. Рабочие восстанавливают участки трассы. Завершить работы планируют к воскресенью. Проблемы с подачей электроэнергии и газа уже решили.
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