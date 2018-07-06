В горах Сванетии ликвидируют последствия паводка

Второй день борются со стихией на северо-западе Грузии в горах Сванетии. Там из-за проливных дождей вышла из берегов река Ненскра. Размыты дороги и приусадебные участки, разрушены мосты и жилые дома, передает телеканал «МИР 24».

От внешнего мира отрезаны десятки населенных пунктов, нет электричества. Сейчас главная задача спасателей — расчистить русло от больших камней и поваленных деревьев, чтобы уровень воды в реке снизился. Пока все еще сохраняется опасность подтопления населенных пунктов — синоптики прогнозируют в горах проливные дожди.

Ликвидируют последствия сильнейшего паводка уже вторые сутки и в Кабардино-Балкарии . Вышедшая из берегов горная река размыла единственную дорогу, ведущую к Приэльбрусью. Рабочие восстанавливают участки трассы. Завершить работы планируют к воскресенью. Проблемы с подачей электроэнергии и газа уже решили.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ