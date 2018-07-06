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Омичи потушили горящий дом до приезда пожарных
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Омичи потушили горящий дом до приезда пожарных 

АиФ-Омск 6 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 5 июля, в 21:05 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в частном доме, расположенном в Кировском округе, сообщает ведомство. На момент прибытия спасателей жители соседних домов потушили возгорание своим силами.
В результате пожара пострадала только одна из двух квартир. Сгорели вещи рядом с наружной стороной дома и отделка стены. Предварительная причина пожара — житель пострадавшей квартиры неосторожно обращался с огнём.
Добавим, что на место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля и 9 спасателей.
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