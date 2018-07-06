Омичи потушили горящий дом до приезда пожарных

Вчера, 5 июля, в 21:05 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в частном доме, расположенном в Кировском округе, сообщает ведомство. На момент прибытия спасателей жители соседних домов потушили возгорание своим силами.

В результате пожара пострадала только одна из двух квартир. Сгорели вещи рядом с наружной стороной дома и отделка стены. Предварительная причина пожара — житель пострадавшей квартиры неосторожно обращался с огнём.

Добавим, что на место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля и 9 спасателей.