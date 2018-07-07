Ещё
Шторм стал ураганом: «Берил» бушует в Атлантике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шторм стал ураганом: «Берил» бушует в Атлантике 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: EPA
Метеослужба США предупредила, что тропический шторм «Берил» в Атлантике теперь квалифицируется как ураган. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter-аккаунте службы.
В национальном центре Соединенных Штатов по предупреждению ураганов сообщили, что тропический шторм, который больше суток назад сформировался в Атлантике, теперь определяется как ураган.
Изменение от шторма до урагана связано с усилением скорости стихии. В настоящее время скорость «Берила» достигает почти 129 километров в час (80 миль в час). Если скорость урагана увеличится, то ему будет присвоена вторая категория по шкале Саффира-Симпсона.
Еще сутки назад сообщалось, что в Атлантике зафиксировано формирование тропического шторма «Берил». Эксперты оценили его скорость в 65 километров в час с периодическими сильными порывами.
360tv.ru: последние новости
Режим ЧС ввели в Забайкалье из‐за паводков Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 2,5 км на Северных Курилах Восстановительные поезда отправили в затопленные районы Забайкалья
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей127
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве35
В Анапе запретили купаться79
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге26
Грузинский пастух убил американских туристов213
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение