Шторм стал ураганом: «Берил» бушует в Атлантике

Метеослужба США предупредила, что тропический шторм «Берил» в Атлантике теперь квалифицируется как ураган. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter-аккаунте службы.

В национальном центре Соединенных Штатов по предупреждению ураганов сообщили, что тропический шторм, который больше суток назад сформировался в Атлантике, теперь определяется как ураган.

Изменение от шторма до урагана связано с усилением скорости стихии. В настоящее время скорость «Берила» достигает почти 129 километров в час (80 миль в час). Если скорость урагана увеличится, то ему будет присвоена вторая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Еще сутки назад сообщалось, что в Атлантике зафиксировано формирование тропического шторма «Берил». Эксперты оценили его скорость в 65 километров в час с периодическими сильными порывами.