В центре Москвы загорелся жилой дом

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пятницкая, дом 43, строение 3, где происходит пожар в 4-х этажном жилом доме. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших не поступала. Около 20 человек покинули здание самостоятельно, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, говорится на сайте ведомства.