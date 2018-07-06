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В центре Москвы загорелся жилой дом
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В центре Москвы загорелся жилой дом 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 200 квадратных метров в жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пятницкая, дом 43, строение 3, где происходит пожар в 4-х этажном жилом доме. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала. Около 20 человек покинули здание самостоятельно, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, говорится на сайте ведомства.
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