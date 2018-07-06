Пожар в жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован

Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в столичном районе Замоскворечье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«Пожар в жилом доме по адресу: ул. Пятницкая, д. 43 стр. 3 полностью ликвидирован», — сказал собеседник агентства.