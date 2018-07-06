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Пожар в жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован
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Пожар в жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в столичном районе Замоскворечье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«Пожар в жилом доме по адресу: ул. Пятницкая, д. 43 стр. 3 полностью ликвидирован», — сказал собеседник агентства.
Ранее Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС России по столице сообщили, что в одной из квартир по указанному адресу произошло возгорание. Пожар происходил на третьем, четвертом этажах и кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составляла 200 кв. м, затем увеличилась до 400 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа были спасены два человека. 20 человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В 00:45 спасатели локализовали возгорание, в 1:07 — ликвидация открытого горения. Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
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