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Срочно: Взрыв произошел в центральном штате Мексики, как минимум 12 человек погибли
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Срочно: Взрыв произошел в центральном штате Мексики, как минимум 12 человек погибли 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Мехико, 5 июля /Синьхуа/ — В центральной части Мексики в  одноименном штате произошел взрыв, в результате которого как  минимум 12 человек погибли. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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