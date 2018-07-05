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Срочно: Взрыв произошел в центральном штате Мексики, как минимум 12 человек погибли
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Срочно: Взрыв произошел в центральном штате Мексики, как минимум 12 человек погибли
ИА Синьхуа
2 часа назад
Комментарии
Мехико
, 5 июля /
Синьхуа
/ — В центральной части
Мексики
в одноименном штате произошел взрыв, в результате которого как минимум 12 человек погибли. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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