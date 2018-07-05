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При взрыве в Мексике погибли 12 человек
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При взрыве в Мексике погибли 12 человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Depositphotos
В мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли 12 человек. Об этом сообщает Milenio.
По данным портала, при взрыве также пострадали 10 человек.
Как отмечается, на месте происшествия работают пожарные и врачи.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Мексике в результате взрыва на складе пиротехники погибли семь человек.
Как отмечалось, при взрыве также пострадали восемь человек. При этом взрыв повредил более 20 домов и около 12 автомобилей.
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