Ещё
В Таиланде арестуют владельца судна, на котором погибли туристы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде арестуют владельца судна, на котором погибли туристы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Суд в Таиланде выдал ордер на арест владельца потерпевшего крушение у берегов таиландского острова Пхукет туристического судна «Феникс», в результате которого погибли десятки туристов из Китая.
Как передает ТАСС, ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Орден на арест выдан также и в отношении механика судна. Их обвиняют в смерти туристов и нанесению вреда здоровья.
Ранее подобные обвинения были выдвинуты против капитана «Феникса».
5 июля туристическое судно «Феникс» с тайским экипажем, затонуло южнее Пхукета, опрокинутое волной. 44 человека, в основном, туристы из Китая, погибли. Удалось спасти 49 человек.
Вести.Ru: последние новости
Семь человек пострадали при взрыве на объекте "Сургутнефтегаза" в ХМАО На Китай обрушился тайфун "Мария" Рейс "Победы" вынужденно приземлился из-за закурившего пассажира
Комментарии  Ещё 111 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Путин созывает всех послов на встречу в МИД41
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений
Крымский мост разоряет Украину279
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение