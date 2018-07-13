В Таиланде арестуют владельца судна, на котором погибли туристы

Суд в Таиланде выдал ордер на арест владельца потерпевшего крушение у берегов таиландского острова Пхукет туристического судна «Феникс», в результате которого погибли десятки туристов из Китая

Как передает ТАСС, ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Орден на арест выдан также и в отношении механика судна. Их обвиняют в смерти туристов и нанесению вреда здоровья.

Ранее подобные обвинения были выдвинуты против капитана «Феникса».

5 июля туристическое судно «Феникс» с тайским экипажем, затонуло южнее Пхукета, опрокинутое волной. 44 человека, в основном, туристы из Китая, погибли. Удалось спасти 49 человек.