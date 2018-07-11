Число погибших при крушении судна в Таиланде возросло до 46 

БАНГКОК, 11 июл — РИА Новости. Количество погибших при крушении туристического судна «Феникс», опрокинутого волнами и затонувшего к югу от острова Пхукет в прошлый четверг, возросло до 46 человек, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на штаб поисково-спасательной операции.
К настоящему моменту подтверждена гибель 46 человек, один человек считается пропавшим без вести, сообщает телеканал, цитируя заявление штаба спасательной операции, которая продолжается на месте крушения.
Двухпалубное прогулочное судно «Феникс» в момент катастрофы возвращалось на Пхукет после однодневной морской экскурсии с 89 туристами из КНР и 12 членами экипажа на борту. В первые часы после крушения рыбакам и военным морякам удалось спасти 49 человек. По заявлениям таиландских властей, поисково-спасательная операция с участием кораблей военно-морских сил Таиланда будет продолжаться вплоть до обнаружения последнего пропавшего.