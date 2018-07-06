Ещё
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Москва24
Представители Главного управления МЧС по Москве сообщили, что в столичном районе Замоскворечье произошел пожар в квартире жилого дома, передает агентство городских новостей «Москва».
"В одной из квартир в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая произошло возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек самостоятельно покинули здание", — сообщили представители ГУ МЧС по столице.
По их словам, сведений о пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара.
Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили об опасности пожаров.
Газета.Ru: последние новости
В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы В США разбился медицинский вертолет
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»43
На Украину надвигается катастрофа306
Россию обвинили в попытке развалить НАТО29
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение