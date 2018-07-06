В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

"В одной из квартир в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая произошло возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек самостоятельно покинули здание", — сообщили представители ГУ МЧС по столице.

По их словам, сведений о пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара.