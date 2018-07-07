Ставропольцы делятся видео затопленных сёл, дорог и полей 

Ставропольцы обсуждают последствия ливней, заливших в пятницу Ставрополье. Жители районов, пострадавших сильнее всего выкладываю в соцсетях видео, на которых потоки воды несутся по дорогам, полям и улицам поселений.
Шокирующие кадры удалось сделать пользователям на дороге под Будённовском, в районе села Сотниковского. В комментариях к видео спорят о том, откуда взялось такое количество воды. Кто-то высказывает предположение, что такое могло произойти только из-за сброса на водохранилище, другие придерживаются версии, что потоки дошли от самого Ставрополя. Но местные жители утверждают, что во время сильных ливней, дороги и поля между посёлком Искра и селом Сотниковским всегда так сильно заливает.
Публикация от Govorun26.ru (@govorun26) 6 Июл 2018 в 10:20 PDT