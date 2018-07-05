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На аварийной ТЭС в Азербайджане произошел пожар
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На аварийной ТЭС в Азербайджане произошел пожар 

News.ru 1 час назад
На Мигячевирской ТЭС в Азербайджане, где накануне на одном из ее подстанция произошла авария, произошел пожар. Загорелось трансформаторное масло.
Пожар произошел в 08:25 по местному времени (7:25 мск) на территории станции. На место происшествия пожарные прибыли через несколько минут. В результате пожара сгорели ключ и изоляция одного из трансформаторов. Площадь разлива трансформаторного масла составил 400 кв. метров, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайной ситуации страны.
В настоящее время пожар потушен. Последствия возгорания для энергоснабжения страны пока не известны.
3 июня на подстанции Мингячевирского ГЭС произошла авария. В результате инцидента на несколько часов без света оказались столица Баку и 39 городов и районов Азербайджана. На следующий день азербайджанский глава государства Ильхам Алиев поручил провести международный аудит энергосистемы республики.
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