Синоптики прогнозируют продолжение ливней, вызвавших подтопления и сход селей в СКФО

СТАВРОПОЛЬ , 6 июля. / ТАСС /. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды в горных районах Северного Кавказа в ближайшие двое суток. Дожди не прекращаются уже несколько дней — ливни и наполнившиеся реки подмывают мосты и дороги в регионах Северного Кавказа, в некоторых случаях для эвакуации туристов приходится привлекать спасателей. В Дагестане при сходе селевого потока погибла семья из трех человек.

"По прогнозу именно в горных районах в ближайшие двое суток по-прежнему ожидается наличие конвективной облачности, когда образуются грозовые облака с ливнями, порывистым ветром. Особенность заключается в том, что эти дожди вызывают таяние снежного покрова на высотах, близких к вершинам гор, выше 2 тыс. метров", — сообщил ТАСС в пятницу специалист центра погоды «Фобос».

Карачаево-Черкесии, Общее увеличение количества влаги влияет и на уровень воды в реках. «Из-за дождей происходит таяние, сток горных рек существенно увеличивается … Учитывая то, что дожди идут там уже длительное время, последние несколько дней, почва наполнена влагой и теряет свою устойчивость, что приводит к селевым паводкам. Ливневые дожди наибольшей интенсивности ожидаются в Кабардино-Балкарии Северной Осетии-Алании », — отметил собеседник агентства.

В Кабардино-Балкарии из-за ливней возникла опасность схода селевых потоков. До конца субботы в республике действует штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 20-25 м/с. В Дагестане 40-градусная жара, установившаяся с конца июня, тоже сменилась дождями. На реках возможны подъемы воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема, отметили в управлении МЧС по республике.

Сложная погодная ситуация и в Чечне — по прогнозу метеорологов, в ближайшие выходные в республике местами пройдут ливни с грозами и градом, ветер может усилиться до 20-25 м/с. При этом в ряде районов по-прежнему сохранится чрезвычайная пожароопасность. А в Ставропольском крае , где с конца мая установилась засуха, показатель пожарной опасности на территории края снизился до 1 класса, сообщили в краевом управлении МЧС.

Последствия стихии

Как сообщал ТАСС, дожди и грозы в последние несколько дней наблюдаются в нескольких регионах Северного Кавказа. Во время урагана в городе Зеленокумске в Ставропольском крае были повреждены больше 550 домов, устранение последствий стихии продолжается. В четверг ситуация осложнилась сразу в двух регионах — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Увеличившийся поток реки Баксан подмыл в нескольких местах единственную дорогу, ведущую к курорту «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Автомобильное движение удалось сохранить, однако выезд туристов проходит под контролем спасателей и сотрудников ГИБДД , дорожники работают на местах подмывов в круглосуточном режиме.

В Карачаево-Черкесии рекой подмыло мост, ведущий к двум аулам, однако автомобильное сообщение не нарушено — существует объездная дорога, ее укреплением также занимаются дорожники. Кроме того, подмытые мости отрезали путь к альплагерю «Узун-Кол», там находятся 42 туриста, эвакуация им не требуется, но на место выехали спасатели. Группа спасателей также пытается добраться до четырех туристов, отрезанных от внешнего мира в ущелье Джилы-Су, пешая эвакуация осложняется завалами скальных пород и деревьев, вертолет нельзя привлечь из-за непогоды.

Непогода привела и к жертвам на Северном Кавказе — семья из трех человек оказалась в автомобиле, который в четверг вечером попал под селевой поток в Гунибском районе Дагестана. Погибли двухлетний ребенок, 18-летний юноша и 55-летняя женщина.