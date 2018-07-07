15 человек погибли в результате ДТП на юге Пакистана 

В районе Навабшах в пакистанской провинции Синд произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает НСН.
По данным правоохранительных органов, микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом, а затем с автомобилем. В результате инцидента как минимум 15 человек погибли, 25 человек получили ранения. Среди пострадавших много женщин и детей. Врачи борются за жизнь тяжелораненых.
По сведениям полиции, наиболее вероятной причиной ДТП является превышение скорости со стороны водителя микроавтобуса.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.