15 человек погибли в результате ДТП на юге Пакистана

В районе Навабшах в пакистанской провинции Синд произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает НСН.

По данным правоохранительных органов, микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом, а затем с автомобилем. В результате инцидента как минимум 15 человек погибли, 25 человек получили ранения. Среди пострадавших много женщин и детей. Врачи борются за жизнь тяжелораненых.

По сведениям полиции, наиболее вероятной причиной ДТП является превышение скорости со стороны водителя микроавтобуса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.