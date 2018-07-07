Ещё
15 человек погибли в результате ДТП на юге Пакистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 человек погибли в результате ДТП на юге Пакистана 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В районе Навабшах в пакистанской провинции Синд произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, передает НСН.
По данным правоохранительных органов, микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом, а затем с автомобилем. В результате инцидента как минимум 15 человек погибли, 25 человек получили ранения. Среди пострадавших много женщин и детей. Врачи борются за жизнь тяжелораненых.
По сведениям полиции, наиболее вероятной причиной ДТП является превышение скорости со стороны водителя микроавтобуса.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
Газета.Ru: последние новости
Ураган во Франции повредил сотни домов На Камчатке произошло землетрясение в 5,7 балла Площадь пожара в доме в центре Москвы возросла в два раза
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места крушения МиГ45
И нужен бы берег Турецкий, а нету227
Собчак крупно опозорилась69
Крымский мост неожиданно опустел789
Умер Левко Лукьяненко136
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия
00:47
Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
01:39
Крымский мост неожиданно опустел
Общество
00:48
Собчак крупно опозорилась
Шоу-бизнес
01:02
У НАТО две беды — Трамп и Путин
В мире Статьи
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Азия
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение