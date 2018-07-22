Восемь пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь пожаров, к их тушению привлекли более 20 единиц техники, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 8. Спасено 14 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 66 человек, 22 единицы техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. За сутки очагов горения сухой травы не зафиксировано.