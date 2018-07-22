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Восемь пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Восемь пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 29 минут назад
На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь пожаров, к их тушению привлекли более 20 единиц техники, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 8. Спасено 14 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 66 человек, 22 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. За сутки очагов горения сухой травы не зафиксировано.
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