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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 2 часа назад
За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 16 возгораний, для их ликвидации привлекли около 170 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.
«Пожаров — 16. Спасены двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 168 человек, 56 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раз, при этом они спасли 21 человека.
Происшествий на водных объектах, а также случаев горения сухой травы не зафиксировано.
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