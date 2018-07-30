Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 16 возгораний, для их ликвидации привлекли около 170 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Пожаров — 16. Спасены двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 168 человек, 56 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раз, при этом они спасли 21 человека.

Происшествий на водных объектах, а также случаев горения сухой травы не зафиксировано.