Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Подмосковье за минувшие сутки специалистами ликвидированы 18 пожаров, для этих целей привлекались более 145 пожарных, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожаров — 18. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 147 человек, 49 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом они спасли 23 человека. На территории водных объектов происшествий не зафиксировано.

За сутки очагов горения сухой травы и очагов природных пожаров не зарегистрировано. В первый день месяца на территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности.