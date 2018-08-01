Ещё
Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье за минувшие сутки специалистами ликвидированы 18 пожаров, для этих целей привлекались более 145 пожарных, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
«Пожаров — 18. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 147 человек, 49 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом они спасли 23 человека. На территории водных объектов происшествий не зафиксировано.
За сутки очагов горения сухой травы и очагов природных пожаров не зарегистрировано. В первый день месяца на территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности.
РИАМО: последние новости
Порывы ветра усилились в столичных аэропортах днем в воскресенье Вертолет эвакуирует пострадавшего в ДТП в новой Москве Следственный комитет возбудил дело по факту крушения самолета в районе аэродрома «Дракино»
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал186
Лепс ударил Аллу Михееву336
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке40
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете13
России пообещали «санкции из ада»119
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение