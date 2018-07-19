Около десятка пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Подмосковье за прошедшие сутки произошло порядка 10 возгораний, к их тушению привлекали до 70 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — восемь. Спасенных — один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 69 человек, 23 единицы техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом были спасены 15 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«19 июля на всей территории Московской области прогнозируется преобладание первого класса пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», — заключается в сообщении.