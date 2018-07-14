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Около 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Около 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
В Московской области за прошедшие сутки произошло 14 возгораний, к их тушению привлекалось почти 150 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 14. Спасено два человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 146 человек и 49 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом были спасены 23 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Также на сайте отмечается, что за сутки зарегистрирован один очаг горения сухой травы.
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