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Десять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Десять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 49 минут назад
За минувшие сутки в Московской области специалистами ликвидировано 10 пожаров, для этих целей привлекалось 75 сотрудников МЧС, на ДТП спасатели реагировали 15 раз, сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС РФ.
«Пожаров — 10. Спасены — 12. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 75 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом они спасли 19 человек. На территории водных объектов происшествий не зафиксировано.
За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано, во вторник на территории Московской области прогнозируется преобладание II класса пожарной опасности.
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