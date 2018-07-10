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Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Десять возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли порядка 80 человек, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«Количество пожаров — 10. Спасен один человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 78 человек и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз и спасли 10 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы и новых термических точек.
«Во вторник на территории Московской области прогнозируется преобладание второго класса пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», — заключается в материале.
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