Более 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Московской области за прошедшие сутки произошло свыше 15 возгораний, к их тушению привлекалось почти 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — 16. Спасенных — 32. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 195 человек и 65 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 22 раз, при этом спасено 27 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«2 августа на территории Московской области прогнозируется преобладание третьего класса пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории региона очагов природных пожаров не зарегистрировано», — добавляется на сайте.