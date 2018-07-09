Ещё
16 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

16 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 8 часов назад
В минувшие сутки в Московской области специалисты зафиксировали 16 пожаров, для тушения которых привлекалось 135 человек, на ДТП спасатели реагировали также 16 раз, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по региону.
«Пожаров — 16. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 135 человек, 45 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом был спасен 21 человек. На водных объектах происшествий не произошло.
Очагов горения сухой травы в Подмосковье за сутки не зарегистрировано.
РИАМО: последние новости
Прокуратура начала проверку в связи с экстренной посадкой самолета в аэропорту «Внуково» Пожар произошел в квартире жилого дома в новой Москве Самолет экстренно сел в столичном аэропорту «Внуково» из‑за проблем со стойкой шасси
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей126
В Анапе запретили купаться81
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев214
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение